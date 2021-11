Covid, Fontana: "Lombardia resta in zona bianca solo facendo la terza dose"

"Saremo tranquilli solo quando avremo fatto la terza dose: perché è l'unica che offre un'immunizzazione di anni". Lo dice il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, in un'intervista al "Corriere della Sera". "Credo che, se i non vaccinati si vaccineranno e chi deve fare la terza dose la farà, la Lombardia potrà rimanere in zona bianca. I contagi sono risaliti, ma in modo ancora contenuto, più che nel resto d'Europa e di buona parte dell'Italia" sottolinea. "Credo non ci si debba mai fermare nella difesa: il mio invito è ad essere attenti. Non spaventati, ma attenti"