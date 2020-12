Covid, Gallera: "Dati lombardi in costante miglioramento"

"I dati della Lombardia sono costantemente in miglioramento: oggi abbiamo 2.400 nuovi casi su 27-28 mila tamponi, abbiamo una riduzione sia dei posti letto non in terapia intensiva (-57) sia nelle terapie intensive (-29). E' chiaro che non bisogna abbassare la guardia e avere un atteggiamento estremamente prudente". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera in collegamento con Tgcom 24. "Il nostro e' un richiamo alla responsabilita' dei cittadini - ha aggiunto - perche' oggi una recrudescenza arriverebbe in una situazione in cui gli ospedali hanno ancora un numero significativo di pazienti Covid ricoverati, quindi rischia di essere ulteriormente problematica".

"C'e' una situazione di grande criticita' nella societa', anche da parte di molte categorie produttive. Tutto questo lo superiamo solo se mettiamo in sicurezza la nostra societa', con un vaccino che raggiunga almeno il 75% dei nostri concittadini nell'arco di 6-7 mesi, che e' il programma che ci siamo fatti". "Noi ci lasceremo alle spalle tutto questo solo con il vaccino. Oggi dubitare dell'efficacia del vaccino, dopo che saranno gli enti preposti" a valutarlo e approfondirne gli effetti "sarebbe folle".

Gallera: "Ristoranti, spero restino aperti"

"Vediamo se da parte del governo si ritiene che la misura corretta sia chiudere i ristoranti a pranzo. Io spero di mantenerli aperti, se ci vanno un numero adeguato di persone e non ci sono gli assembramenti fuori". L'auspicio e' dell'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, intervistato su Tgcom 24. Quali che saranno le nuove limitazioni prese in vista del Natale, per Gallera "E' chiaro che per ogni misura di sacrificio deve corrispondere in maniera contestuale un ristoro importante".