Covid, in libreria il "Diario" di Gallera. SCARICA IL PRIMO CAPITOLO

Covid, in libreria il "Diario di una guerra non convenzionale" di Gallera

E' disponibile da oggi, giovedì 19 maggio, in libreria e sugli store digitali "Diario di una guerra non convenzionale - La nostra lotta contro il virus", di Giulio Gallera. L'ex assessore al Welfare di Regione Lombardia ripercorre nelle 160 pagine del volume gli eventi che lo hanno visto protagonista in prima linea nella lotta alla pandemia di Covid, dal suo primo manifestarsi in Lombardia ed in Italia sino all'avvicendamento ad inizio 2021 con l'attuale assessore Letizia Moratti. Il libro è edito da Guerini e associati, la prefazione è a cura di Alessandro Sallusti. Su Affaritaliani.it Milano in anteprima le pagine dedicate alle prima settimana di pandemia (SCARICA QUI)

La corsa contro il tempo per smontare e rimontare la sanità regionale

Con il ritmo del diario personale, il libro racconta la corsa contro il tempo (e contro quella che Gallera definisce l'inerzia del governo centrale) per smontare e rimontare la macchina della sanità regionale, alla ricerca frenetica di respiratori, mascherine e posti letto. Da protagonista di quelle fasi, Gallera documenta con precisione la genesi di decisioni difficili ma necessarie, il nascere delle delibere più contestate, la costruzione di una task force efficiente contro il virus. Soprattutto, il Diario vuole essere una dimostrazione, dati alla mano, della bontà del lavoro svolto, ed una smentita degli attacchi mediatici e politici che hanno accompagnato quella stagione. "Un lavoro accurato e partecipe dove ogni pagina, che racconti l'impegno generoso di medici e infermieri o che offra spazio a intime riflessioni, è attraversata da toccanti momenti di umanità", spiega la presentazione.

