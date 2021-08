Covid: in Lombardia 200 nuovi casi, nessun decesso

Con 10.489,tamponi effettuati sono 200 i nuovi casi in Lombardia con il tasso di positivita' in crescita all'1,9% (ieri 1,3%). Non ci sono decessi e quindi il totale complessivo resta fermo a 33.880 morti in regione dall'inizio della pandemia. Aumentano i ricoverati sia in terapia intensiva (+2, 43) che negli altri reparti (+9 320). Per quanto riguarda le province, sono 47 i nuovi casi nella citta' metropolitana di Milano, di cui 21 a Milano citta', 29 a Brescia, 25 a Varese. 18 a Mantova, 17 a Cremona, 14 a Como, 12 a Bergamo, 8 a Monza e Brianza, 7 a Lodi, 6 a Sondrio, 4 a Pavia e 1 a Lecco.

Covid, da oggi in Lombardia due test antigenici rapidi gratis per bambini da 6 a 13 anni

"Tamponi, vaccinazioni, numeri e adesioni testimoniano l'apporto fondamentale delle farmacie nella battaglia contro il Covid". La vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti commenta così l'ultimo aggiornamento riguardo l'attività che sta interessando il progetto pilota sulle vaccinazioni e l'attività di screening che da oggi, lunedì 23 agosto, prevede anche per i ragazzi di età 6-13 anni (cioè quelli che ancora non possono vaccinarsi), oltre a quella 14-19, la possibilità di sottoporsi gratuitamente a tamponi antigenici gratuiti, ogni 15 giorni, in farmacia."Stando al report di Federfarma - spiega la vicepresidente - sono ormai 700 le farmacie che hanno già aderito a questa campagna promossa da Regione Lombardia in vista della ripresa delle scuole, mentre 441 hanno aderito al protocollo nazionale che prevede tamponi a prezzi calmierati".

"Ancora una volta le farmacie si confermano nel loro ruolo di primissimo presidio sul territorio - aggiunge - e con le vacanze ormai al termine, l'attività di screening gratuita dai 6 ai 19 anni e quella a un prezzo calmierato per gli adulti sarà importantissima in vista della ripresa delle lezioni e della normale quotidianità che da questa settimana vede tornare sul posto di lavoro moltissimi cittadini". Un apporto importante, quello delle farmacie, evidenziato anche dalla campagna sperimentale che sta interessando le vaccinazioni anti Covid."A oggi - conclude la vicepresidente - sono state effettuate 1.000 somministrazioni consentendo a molte persone di vaccinarsi 'sotto casa' e in luoghi che trasmettono a tante persone fiducia grazie a un rapporto consolidato negli anni con i clienti. Dopo l'avvio del progetto pilota partito in 21 farmacie sappiamo che hanno già dato una disponibilità formale altre 638. Un numero destinato a crescere dal momento che molte attività riapriranno proprio in questi giorni. Ringrazio Federfarma e la presidente Annarosa Racca per la collaborazione da sempre dimostrata dal settore e dai suoi operatori. Una collaborazione e una sinergia ancor più fondamentali in questa fase della campagna vaccinale anti Covid"