Covid: in Lombardia 9206 nuovi casi. Il tasso di positività è del 12,1%

Covid: in Lombardia, i dati del 23 marzo

In Lombardia sono 9.206 i nuovi positivi a fronte di 75.693 tamponi effettuati (il 12,1%), e 15 le persone decedute. In lieve aumento i ricoveri in terapia intensiva (47, +2), e quelli negli altri reparti (940, +6). La maggiore parte dei casi si registrano nel Milanese con 3.188 contagi, di cui 1.533 a Milano citta'. Questa la situazione nelle altre province: Bergamo 576; Brescia 1.108; Como 600; Cremona 285; Lecco 332; Lodi 179; Mantova 360; Monza e Brianza 827; Pavia 365; Sondrio 138; Varese 881.

