Covid, in Lombardia via al richiamo vaccinale anche per Johnson&Johnson

Da domani, giovedì 11 novembre, tutti i cittadini lombardi che sono vaccinati da almeno sei mesi con un'unica dose del vaccino Janssen (Johnson & Johnson) possono accedere al richiamo. A comunicarlo è la Regione in una nota. La prenotazione può avvenire attraverso la piattaforma regionale. Possono ricevere una dose di richiamo anche i soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato in Europa. Anche a loro sarà somministrato un vaccino m-Rna, ma a partire da 28 giorni e fino a un massimo di 6 mesi dal completamento delle due iniezioni. In tal caso, l'accesso ai centri può avvenire senza prenotazione. Per coloro che, invece, hanno superato il termine massimo di 6 mesi dalla seconda somministrazione con un vaccino non autorizzato in Europa (così come in caso di mancato completamento delle iniezioni) è consentito procedere con un ciclo primario completo, prenotando la prima dose attraverso la piattaforma regionale dedicata. "Il coronavirus circola ancora nel nostro Paese e dobbiamo sempre ricordarlo. Per questo ora rimane prioritario sostenere la ripartenza e preservare le strutture sanitarie, in vista di un possibile rialzo dei contagi", commenta la vicepresidente Letizia Moratti.