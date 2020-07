Covid, Lombardia: 98 nuovi casi, 6 decessi. Allerta focolai nei macelli

Regione Lombardia ha reso noto i dati relativi a domenica 5 luglio in merito all'emergenza coronavirus: I tamponi effettuati sono 8.772 (totale complessivo: 1.083.105). I nuovi casi positivi sono 98 (di cui 43 a seguito di test sierologici e 20 'debolmente positivi'). I guariti/dimessi sono 68.274 (+73) per un totale complessivo di 65.997 guariti e 2.277 dimessi. In terapia intensiva ci sono 36 (=) pazienti. I ricoverati non in terapia intensiva sono 230 (-1). I decessi sono 6 (totale complessivo: 16.697). I nuovi casi per provincia: Milano 16, di cui a Milano citta' 7; Bergamo 33; Brescia 6; Como 5; Cremona 5; Lecco 1; Lodi 2; Mantova 17; Monza e Brianza 5; Pavia 3; Sondrio 0; Varese 3.

Lombardia, allerta nuovi focolai in macelli e salumifici

“I 'protocolli Anticovid', messi in atto dall’ATS Valpadana in collaborazione con medici di base, medici del lavoro e aziende, hanno permesso di soffocare 6 focolai prima ancora che si propagassero: 1500 tamponi eseguiti, 70 persone positive di cui 58 residenti sul territorio lombardo, 54 in Provincia di Mantova e 4 in Provincia di Cremona”. Lo afferma l’Assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, illustrando l’attività della locale Agenzia per la Tutela della Salute che, a seguito di alcune segnalazioni, nelle ultime due settimane ha svolto una intensa attività di controllo, tracciamento, sorveglianza e prevenzione, in particolare nell’ambito di 6 realtà produttive nel territorio di competenza.

“I primi 4 casi erano riferiti a due nuclei familiari – spiega Gallera – che hanno fatto scattare la 'strategia dei cerchi concentrici': tamponi immediati ai contatti parentali diretti, poi ad amici e colleghi prossimi ai casi segnalati e, infine, a tutti i lavoratori delle aziende coinvolte. L’azione è stata condotta dal Servizio di Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, insieme alle Unità speciali di continuità assistenziale che, in loco, hanno effettuato i test molecolari”.

Analoghi interventi sono stati avviati anche per le segnalazioni successive. “Il protocollo prevede l’isolamento e la presa in carico dei casi positivi – aggiunge Gallera – la chiusura temporanea dell’attività produttiva e la sanificazione degli ambienti, la riapertura dell’azienda in totale sicurezza”. Nei casi dei macelli e salumifici, l’ATS Valpadana diretta da Salvatore Mannino ha attivato anche il Servizio Veterinario per i controlli necessari.

“Questa nuova fase - conclude l’Assessore Gallera – si caratterizza per il rafforzamento delle attività di monitoraggio e sorveglianza sul territorio in tutta la Lombardia, a cura delle ATS: tamponi a tappeto a seguito di segnalazioni da parte degli MMG o dei datori di lavoro; il monitoraggio continuo degli ambienti (comuni, frazioni, quartieri, realtà condominiali o lavorative) dove si sono verificati i casi con l’effettuazione del tampone e, all’occorrenza, del test sierologico”.