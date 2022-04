Cremona: va in caserma per denunciarlo, lui l'aspetta fuori con un coltello

Cremona: la ex lo denuncia, lui tenta di accoltellarla

La sua ex compagna lo stava denunciando ai Carabinieri della Stazione di Pandino (CR) per le violenze subite per anni mentre lui l'attendeva con un coltello fuori dalla caserma, bucandole le ruote dell'auto. Lo riporta LaPresse. L'uomo, uno straniero di 30 anni, ha provato anche a fare irruzione nella stazione dei carabinieri ma è stato fermato, disarmato e arrestato dai militari dell'Arma. I fatti sono avvenuti intorno alle 12.30 di sabato 2 aprile. Per lui ora le accuse sono di tentato omicidio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, danneggiamento e porto abusivo di armi.

La donna di 38 anni si è presentata dai Carabinieri di Pandino insieme alla madre per sporgere denuncia contro l'ex convivente che il giorno prima l'aveva aggredita per l'ennesima volta. La donna ha raccontato di strattonamenti, percosse, maltrattamenti e minacce da parte dell'ex che proseguivano da anni, sia a casa che sul posto di lavoro, non accettando lui la fine della relazione (da cui è nata anche una figlia) e della convivenza avvenuta nel 2017.

L'aggressione prima della denuncia

Entrato di forza in casa, a subire le violenze in quest'ultima occasione sono stati anche la madre e il fratello di lei giunti in soccorso. Sul corpo dei parenti, come accertato dai militari chiamati sul posto, sono stati trovati i segni di graffi, contusioni ed escoriazioni figlie delle aggressioni fisiche. Il 30enne è stato fermato - spiega LaPresse - poco lontano da casa e portato, dopo numerose resistenze, in caserma dove ha minacciato l'intenzione di uccidere la donna.

Il giorno dopo mentre madre e figlia lo stavano denunciando si è presentato anche lui al cancello della caserma di aver subito un furto. In realtà l’uomo voleva solo constatare la presenza della ex compagna. Al termine della compilazione dei verbali le due donne hanno notato che gli pneumatici della loro macchina erano stati forati. L'uomo ha cercato di intrufolarsi all'interno armato di coltello ma è stato bloccato e arrestato e portato al carcere di Cremona.

