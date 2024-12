Curva Milan, Lucci nuovamente arrestato per traffico di stupefacenti

Il leader della Curva Sud del Milan Luca Lucci e' stato arrestato, su ordine del gip di Milano Fabrizio Filice, con altri 6 uomini per essere tra i capi di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti che solo nel periodo tra giugno 2020 a febbraio/marzo 2021 avrebbe mosso 225 chilogrammi di marijuana, 3 mila chili di hashish, 53 chili di cocaina. Le indagini del pm Leonardo Lesti e Rosario Ferracane sono state condotte dalla terza sezione della Squadra mobile della questura di Milano. Come ricostruisce Ansa, quella notificata oggi in carcere a Lucci è la quarta ordinanza di custodia cautelare a suo carico nel giro di poco più di due mesi e mezzo

