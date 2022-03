Dehor Milano, Sala: "Saranno meno. Difficoltà a chiudere il bilancio"

Milano, Sala: ""Siamo lontani dal poter chiudere il bilancio"

"Oggi siamo ancora lontani dal poter chiudere il bilancio. Capisco l’opposizione, ma se si dà da una parte bisogna togliere da un’altra. Stiamo cercando il giusto equilibrio per evitare disagi". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione del mercato comunale di piazza Wagner, in merito all'ipotesi che dal primo aprile gli esercenti debbano pagare la Cosap per i plateatici occupati dai dehor dei locali, ora gratuiti come misura per superare la crisi determinata dal Covid.

Sala: "Dehor, saranno meno dell'anno scorso"

"Credo che siano chiare a tutti le difficoltà del bilancio del Comune di Milano - ha spiegato il sindaco -. Non sono difficoltà generiche, dobbiamo dire la verità, i costi per l'amministrazione sono quasi fissi: il personale è quello, si può far finta di non considerare fisso il welfare, a esempio, e i ricavi possono essere variabili. Siccome in periodi normali Milano ha avuto entrate superiori a quelle di altre città perché avevamo dividendi, come quelli della Sea o del trasporto pubblico che genera bigliettazione importante, in momenti di crisi Milano soffre più di altre città. Penso che i dehor ci saranno lo stesso, un po’ meno dell’anno scorso. Però credo la gratuità dello spazio pubblico sia stata una misura che ha avuto tanto successo. Non sono contrario al fatto che ci siano i dehor. Bisogna vedere via per via quanti parcheggi si sacrificano e quanto rumore si genera. Non mi voglio auto-assolvere ma credo che abbiamo fatto molto bene l’anno scorso a fare questa politica sui plateatici. Probabilmente quest’anno saranno più limitati, ma è evidente che tutti preferiamo stare fuori e non chiusi nei locali".

