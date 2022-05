Droga, capo ultrà del Milan condannato a sette anni

E' stato condannato in abbreviato a 7 anni di reclusione Luca Lucci, leader della Curva Sud del Milan, finito in carcere lo scorso dicembre nell'ambito di un'inchiesta per droga della Squadra mobile di Milano. Lo ha deciso il gup di Milano Chiara Valori accogliendo la richiesta pena del pm Leonardo Lesti. Per gli inquirenti il 40enne, con alle spalle gia' un patteggiamento a un anno e mezzo per spaccio, sarebbe stato "al vertice" di un gruppo in grado di importare ingenti carichi di marijuana e hashish dal Marocco e di cocaina dal Sud America che sarebbero stati poi rivenduti in Lombardia.

