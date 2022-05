Drusilla Foer: Eleganzissima sold out al Tam di Milano

Drusilla Foer a Milano: è tutto sold out per la data dell'Eleganzissima Friends and Orchestra prevista mercoledì 11 maggio al Tam. Il tour era partito a fine novembre e, dopo la breve sosta per il Festival di Sanremo, e' proseguito fino a inizio aprile con tappe in tutta Italia per un totale di circa 50 repliche. Prima del tour estivo che partira' in luglio, Drusilla a maggio e' in scena con tre serate show, tra cui quella milanese, dove sara' accompagnata da una full orchestra e da ospiti a sorpresa.

Drusilla Foer, Eleganzissima riprenderà in estate

Eleganzissima riprendera' poi in estate in una versione rivisitata, arricchita di nuovi racconti e di nuove canzoni, fra le quali alcune inedite, che Drusilla interpreta dal vivo, accompagnata dai suoi musicisti. Attrice, cantante, autrice, nell'ottobre 2021 Drusilla ha pubblicato il suo primo romanzo autobiografico, Tu non conosci la vergogna - la mia vita eleganzissima, edito da Mondadori e gia' alla terza ristampa.

