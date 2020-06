Milano

Venerdì, 19 giugno 2020 - 13:20:00 E-Vai, in gita ai Piani di Bobbio con il car sharing elettrico Offerta “all inclusive” per cabinovia, noleggio auto e parcheggio riservato: giornata in montagna ai Piani di Bobbio con il car sharing elettrico di E-Vai

Piani di Bobbio E-Vai, in gita ai Piani di Bobbio con il car sharing elettrico Una giornata in montagna a Barzio (Lc), tra i percorsi e i rifugi dei Piani di Bobbio, con il car sharing elettrico, partendo da 63 località lombarde e sfruttando un'offerta “all inclusive” che comprende cabinovia A/R, noleggio di un'automobile elettrica e parcheggio riservato. Da sabato 20 giugno tutto questo sarà possibile, grazie ad un'intesa tra E-Vai, società del Gruppo FNM che gestisce servizi di mobilità sostenibile e Imprese Turistiche Barziesi, società che gestisce gli impianti di risalita dei Piani di Bobbio. VANTAGGI - L'obiettivo è quello di offrire agli appassionati di montagna una soluzione comoda e al tempo stesso rispettosa dell’ambiente. I principali vantaggi consistono nella possibilità di viaggiare senza alcun limite di orario, partendo e tornando in totale autonomia con in più la comodità del parcheggio riservato, che evita il problema di dover cercare un posto auto libero. MODALITÀ DI ACQUISTO - Per usufruire dell’offerta “all inclusive” (cabinovia A/R, noleggio auto e parcheggio riservato) per 2, 3 o 4 persone, sono sufficienti due passaggi. 1) Acquistare il pacchetto sul sito www.pianidibobbio.com 2) Iscriversi gratuitamente al servizio E-Vai, disponibile in 63 località lombarde, tramite il sito www.e-vai.com, inserire il codice voucher ricevuto nell’email di conferma acquisto e prenotare l’auto con un click. “Con questa iniziativa – commenta il Direttore Generale di E-Vai Luca Pascucci - vogliamo promuovere un nuovo modo di vivere la montagna, all'insegna del rispetto dell'ambiente fin dalla scelta della modalità di viaggio. Grazie alla sua flotta a basso impatto ambientale, E-Vai è in grado di offrire una soluzione comoda e sostenibile allo stesso tempo”.