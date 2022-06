Elezioni a Monza, Allevi spera nella conferma al primo turno

Elezioni a Monza, il sindaco uscente Dario Allevi, sostenuto dal centrodestra, spera nella vittoria al primo turno. Le prime sezioni scrutinate lo vedono attorno al 48%. Lo insegue il candidato del centrosinistra Paolo Pilotto. Buona performance del civico Paolo Piffer, che non è lontano dal 10% ed il cui sostegno verso l'uno o l'altro candidato potrebbe essere prezioso in caso di ballottaggio. L'affluenza per le elezioni amministrative è stata del 46,80%, in calo di cinque punti rispetto al 51,88% del 2017.

