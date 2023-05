Entra in casa di una donna, la prende a pugni in faccia e tenta di violentarla

Entra in casa di una donna, la picchia e tenta di violentarla

Milano: aggressione in pieno giorno e tentativo di violenza sessuale in via Washington. La vittima è una donna di 44 anni, che è stata presa a pugni al volto da un uomo nel pomeriggio di ieri. I fatti nella sua abitazione. L'aggressore sarebbe originario del Gambia ed è stato arrestato per violenza sessuale, tentata rapina e lesioni dai carabinieri su disposizione del pm di turno Paolo Filippini. Era riuscito ad entrare nel palazzo, sfruttando il fatto che il portone era stato lasciato aperto, e poi avrebbe seguito la donna che era da poco rientrata in casa e non aveva ancora chiuso la porta.

Stupri e abusi: una striscia senza fine di violenze

La notizia della tentata violenza in via Washington giunge dopo che le cronache ieri hanno raccontato il tentato stupro ai danni di una 24enne a Pavia. Ancora a Milano, invece, poche notti fa è avvenuta la violenza sessuale nei confronti di una senzatetto invitata da balordo a ripararsi dalla pioggia sotto la sua tenda, dove è poi avvenuto lo stupro. Violenze che non avvengono naturalmente solo in Lombardia: a Montecatini Terme un gruppo di ragazzi ha stuprato una ragazza 20enne e ha condiviso su Whatsapp i video delle violenze.