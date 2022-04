Epatite: bambino di quattro anni ricoverato al San Paolo di Milano

Epatite, sale l'allerta: come riferisce il Corriere ci sarebbe un primo caso sospetto anche a Milano, con un bambino di quattro anni ricoverato all'ospedale San Paolo. E' notizia di pochi giorni fa il ricovero di due bambini ricoverati invece all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per epatite acuta di eziologia ignota. Si tratta di un undicenne e di una bambina di sei anni. Il bambino ha necessitato di un trapianto. La comunità scientifica si interroga sull'origine di questi casi: si è parlato di un cluster di epatite virale acuta in Inghilterra non classificabile da A ad E. Sono decine i casi in Gran Bretagna.

Epatite, Staiano: "Adenovirus simile al raffreddore"

Intervistata dalla Stampa Annamaria Staiano, presidente della Società Italiana di Pediatria e professoressa ordinaria di Pediatria all’Università di Napoli Federico II ha dichiarato pochi giorni fa: “Si è accertato che la maggior parte dei bambini non sono né positivi né vaccinati. Si è notato invece che sono infetti da un adenovirus, simile a quello del raffreddore, ma che in alcuni casi di immunodepressione può portare all’epatite. Sembra proprio una nuova tipologia di epatite, anche se la caratterizzazione clinica del fenomeno è ancora in corso. La durata è di oltre due settimane”.

Leggi anche: