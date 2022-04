Escort Advisor sostiene lo sport con Sponsorizza Passioni

Mercoledì 27 aprile 2022 Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, ha presentato al pubblico il progetto di sponsorizzazioni sportive attive per la stagione 2021-2022: Sponsorizza Passioni. Nella suggestiva cornice della Fonderia Napoleonica Eugenia a Milano, la giornalista Claudia Peroni ha raccontato il progetto e le storie di “passione” delle prime quattro squadre sportive che hanno deciso di accogliere come sponsor proprio Escort Advisor. Ad arricchire la giornata, anche gli interventi di ospiti speciali che hanno dato la loro definizione di passione: il campione del mondo Francesco “Ciccio” Graziani e l’ex porno divo ora mental coach Franco Trentalance.

I team che sono stati presentati ieri con divise e mezzi ufficiali sono: M315 Racing, NoAlTC Road Racing Team, Bandeja y Cerveza (padel) e Caal Racing, che ha presentato la livrea e i piloti che guideranno la Chevrolet Camaro #54 nel campionato Nascar Whelen Euro Series 2022.

Vorrei cominciare con qualcosa che trasmette la mia passione di giornalista di motori, scritta da Giorgio Faletti in una dedica per il mio libro “La donna dai box”, che mi rappresenta in pieno e che rappresenta questo progetto di Escort Advisor. “Se l’amore e la passione sono totali e assoluti, non c’è modo di sfuggire o di fare distinzioni” – ha esordito Claudia Peroni all’inizio della presentazione - Se c’è la passione nessun obiettivo è irraggiungibile. Oggi avremo sia atleti amatoriali che professionisti: questo dimostra l’intenzione di supportare il mondo dello sport in tutti i suoi aspetti. Per noi sportivi Sponsorizza Passioni di Escort Advisor è un motivo di euforia in un momento come questo, perché dimostra che ce la possiamo fare a ripartire.

Escort Advisor, infatti, sostiene le passioni degli italiani anche con Sponsorizza Passioni. Il primo sito di recensioni di escort in Europa ha infatti da sempre a cuore le passioni degli italiani e per questo ha deciso di creare Sponsorizza Passioni, progetto di sponsorizzazione sportiva pensato per supportare gli atleti e le atlete che vogliono realizzare i propri sogni. L’iniziativa si sviluppa per tutto il 2022-2023 ed è aperta a sportivi maggiorenni, professionisti e non, che militano nelle società e nelle associazioni sportive italiane: un panorama fatto di passioni ed emozioni che non sempre trovano il supporto o la visibilità necessaria per la loro realizzazione.

Il progetto è partito alla fine dello scorso anno ed è in crescita. Infatti, ogni settimana Escort Advisor riceve circa una cinquantina di candidature provenienti da tutta Italia e da ogni tipo di sport. Questa opportunità che dà Escort Advisor è fondamentale soprattutto per chi pratica sport. Perché senza un supporto alla base che ti aiuta, non ce la puoi fare. Questa realtà ti aiuta a dare vita ai tuoi progetti e metterci dentro la tua passione, che è alla base di tutto.

Non è facile, senza un sostegno iniziale. – ha sottolineato Ciccio Graziani durante il suo intervento - Negli sport di gruppo condividi obiettivi e passione, per cui è più facile. Mentre negli sport singoli sei solo con te stesso. Ma alla base di tutto c’è la voglia di mettersi in gioco. Un po’ come ho fatto io nel corso della mia vita, una volta conclusa la carriera da calciatore, per cui mi sono ritrovato a fare cose che non avrei mai creduto di fare… e anche abbastanza bene. La mia passione è sempre stata il calcio e riuscirci, toccare il tetto del mondo, è stato veramente bello. Auguro agli atleti di Sponsorizza Passioni di avere delle soddisfazioni simili. In tutti loro vedo la voglia di misurarsi con qualcosa di grande e di credere nei propri sogni. E io posso solo dirgli di provarci, perché alle volte i sogni si realizzano.

L’altro ospite della giornata, Franco Trentalance, ha dato consigli su come gestire le performance: Mi sono sempre considerato al pari di un campione sportivo, perché praticare un’attività orizzontale di fronte alla telecamera è a tutti gli effetti una performance: devi essere concentrato, creativo e avere un fisico che risponda nel modo giusto agli stimoli. Paul Bryant diceva che quello che conta non è la voglia di vincere, ma la volontà di prepararsi a vincere. In quel prepararsi a vincere c’è un mondo: il credere in se stessi, sacrificarsi… Quasi tutti i campioni hanno questa visione. Il successo non sempre dipende dai risultati che otteniamo. Non è direttamente proporzionale alla quantità di trofei. Ci sono persone che hanno fatto cose importantissime nella vita e si sentono ancora incomplete. Viceversa, persone che fanno cose semplici si sentono soddisfatte. Conosco più persone felici fra i bagnini della Riviera romagnola, che tra quelli che lavorano nel mondo dello spettacolo. Il successo è uno stato d’animo, un modo di sentirsi. Prescinde da ciò che si può ottenere. Lo sport è fatto di vittorie, numeri, risultati, coppe, medaglie. Ma quindi chi non vince trofei non ce l’ha fatta? Secondo me no, perché quando ci si riesce a esprimere attraverso ciò che ci piace, è comunque una vittoria. In questo l’iniziativa di Escort Advisor è strepitosa, perché ti fornisce questa chance. Non tutti diventeranno campioni, ma già solo ad averci provato saranno comunque dei campioni. Quando qualcuno è soddisfatto di se stesso, il risultato è quasi una conseguenza naturale.

