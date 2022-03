Escursionista 87enne di Milano trovato morto sulle montagne di Lecco

Anziano milanese morto sui monti sopra Lecco: è stato trovato senza vita in un canalone del monte Moregallo, sopra Valmadrera l'87enne di cui si erano perse le tracce nella giornata di mercoledi'. L'uomo era partito, a quanto risulta, con l'intenzione di intraprendere un'escursione in montagna. Il pensionato aveva raggiunto la provincia di Lecco in treno, poi era sparito. Le ricerche con i cani, i droni e gli elicotteri da parte di Vigili del fuoco e Soccorso alpino si sono protratte per due giorni, finche' oggi il cadavere dell'escursionista e' stato ritrovato in quota.

Leggi anche: