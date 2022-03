Russia, colpo di Stato contro Putin. Voci insistenti. Chi lo 'farà fuori'

Russia l'élite russa non può più fare la bella vita dell'Occidente



L'invasione russa dell'Ucraina vede un costante aumento delle vittime civili, oltre 2 milioni di rifugiati in fuga e un numero incalcolabile di sfollati interni. Intanto cresce la consapevolezza tra i politici occidentali che il modo più rapido per porre fine a questa guerra è che il presidente Vladimir Putin lasci il suo incarico, e molto probabilmente non di sua spontanea volontà.

Sebbene nessun governo occidentale persegua apertamente una politica di cambio di regime a Mosca, tutti sperano che le sanzioni economiche incoraggino i russi a cacciare Putin dal Cremlino. Il che fa sorgere una domanda: Putin è a prova di colpo di stato? Ci sono tutta una serie di circostanze che potrebbero indurre un cambio di potere a Mosca.

Le ragioni per cui Putin ha iniziato la guerra rimangono imperscrutabili, scrive in un editoriale il Washington Post. Qualunque altra cosa possa ottenere, questa guerra renderà la Russia più povera e meno sicura, avvicinerà la NATO ai suoi confini - piuttosto che respingerla - e rafforzerà la determinazione dei governi di tutto l'ex impero sovietivo a cercare protezione dalle potenze ostili a Mosca. Ma il conflitto in Ucraina sta anche rimodellando radicalmente la struttura del potere nella stessa Russia, in modi che potrebbero consolidare l'autorità di Putin negli anni a venire, o forse far crollare il suo regime.

Se il presidente avrà successo, invece di una classe ampia e litigiosa di russi ricchi e potenti che mantengono almeno alcuni legami con l'Europa e gli Stati Uniti, i leader occidentali saranno lasciati a occuparsi di Putin e dei suoi uomini della sicurezza, un gruppo su cui Washington, Londra e Bruxelles hanno una leva notevolmente inferiore. Questa sarà una Russia libera e ancora più imprevedibile, e molto probabilmente molto più tirannica, poiché lo stato rivendica un controllo sempre maggiore sull'economia.