Russia, colpo di Stato contro Putin (voci). Chi sarà il nuovo presidente

Russia, colpo di Stato? Il prossimo presidente della Russia potrebbe essere anche peggio di Putin



L'invasione russa dell'Ucraina ha sollevato timori sulla stabilità mentale del presidente Vladimir Putin. La guerra insieme ai discorsi maniacali trasmessi dai media statali hanno convinto gli analisti che il dittatore russo si sta comportando in modo irrazionale. Il suo ordine di mettere in massima allerta il deterrente nucleare russo e la sua implicita minaccia di guerra nucleare se l'Occidente interviene nell'invasione dell'Ucraina ha anche apparentemente scioccato il suo stesso personale militare.



Con la posta in gioco che aumenta e l'Occidente che esercita pressioni sull'economia russa, le possibilità che Putin venga rimosso dal potere con un colpo di stato sono diventate più probabili. Ma il prossimo presidente della Russia potrebbe essere anche peggio di Putin. Il sito britannico MailOnline ha analizzato alcuni dei potenziali sostituti di zar Vladimir.

Sergey Shoygu (Ministro della Difesa)

Shoygu è il "secondo politico più popolare" della Russia dopo Vladimir Putin. Il ministro della Difesa viene dalla Russia orientale, è stato determinante nell'organizzazione dell'invasione dell'Ucraina, ma è stato chiaramente ripreso mentre faceva una smorfia dopo che Putin aveva ordinato a lui e al capo dell'esercito Valery Gerasimov di mettere in massima allerta il deterrente nucleare russo. Shoygu ha assunto il ruolo nonostante non avesse esperienza militare nel 2012 e ha presieduto l'annessione della Crimea nel 2014. I rapporti sei servizi occidentali hanno affermato che Shoygu è considerato il più grande leader militare russo dai tempi di Georgy Zhukov, il generale che sconfisse la Germania nazista nella seconda guerra mondiale.



La sua ascesa al potere sarebbe complicata dal suo inestricabile coinvolgimento nell'invasione in Ucraina, anche se si dice che sia più pragmatico di Putin, il che potrebbe significare un ritiro dal paese in un modo che potrebbe scongelare le relazioni con l'Occidente. Vera Tolz-Zilitinkevic, professoressa di studi russi all'Università di Manchester, ha dichiarato a MailOnline: "È una persona molto, molto potente in questo momento. In un certo senso è visto ancora una volta come un pragmatico, in un certo senso sono tutti migliori di Putin". "Shoygu è direttamente coinvolto nell'organizzazione della campagna ucraina e ciò potrebbe giocare contro di lui".

Nikolai Patrushev (Segretario del Consiglio di Sicurezza)

Patrushev è l'ex capo dell'FSB, il successore della temibile agenzia di spionaggio sovietica, il KGB. Il Regno Unito ha scoperto in un'indagine che Patrushev aveva molto probabilmente ordinato l'avvelenamento dell'ex agente dissidente Alexander Litvinenko con polonio sul suolo britannico nel 2006 Il professor Tolz-Zilitinkevic ha dichiarato: "Patrushev è una pessima scelta. Ma è una possibilità. Ha una visione del mondo paranoica secondo cui occorre smascherare le potenziali minacce".

Valery Gerasimov (Capo dell'Esercito)

Gerasimov è il capo dell'esercito russo dal 2012 da quando è stato nominato dallo stesso Putin. È lo stratega che ha creato la "dottrina Gerasimov" che combina tattiche economiche, culturali, informative e militari per raggiungere obiettivi strategici per la Russia. Ciò include le azioni russe negli ultimi due decenni, come l'interferenza nelle elezioni presidenziali statunitensi nel 2016. Il generale è un altro che dovrebbe superare il suo coinvolgimento nell'invasione dell'Ucraina per succedere a Putin. Il professor Tolz-Zilitinkevic ha affermato che mentre è possibile che l'esercito lo metta al comando dopo un colpo di stato, è molto più probabile che la rimozione di Putin provenga dall'élite politica. La storia russa mostra che i militari di solito non si coinvolgono nei cambi di regime, secondo il professore di studi russi. "Storicamente, non solo oggi, i militari sono sotto uno stretto controllo dell'élite politica".



Dmitry Medvedev (Vicepresidente del Consiglio di sicurezza ed ex presidente)



Medvedev è stato presidente della Russia dal 2008 al 2012 dopo la scadenza del secondo mandato di Putin e ora ricopre la carica di vicepresidente del Consiglio di sicurezza. L'avvocato nato a San Pietroburgo è stato eletto con la promessa di fare di Putin il suo primo ministro, cosa che ha prontamente fatto. Quando Putin ha ripreso il potere nel 2012, ha ricambiato il favore regalando a Medvedev il ruolo di Primo Ministro. Medvedev ha ricoperto il ruolo per otto anni prima che lui e il suo governo alla Duma si dimettessero per aprire la strada a Vladimir Putin per emanare radicali cambiamenti costituzionali. Pur avendo esperienza come presidente, Medvedev, di San Pietroburgo, non è considerato una minaccia da Putin, secondo gli esperti Il fatto stesso che Putin gli abbia affidato la carica di presidente ad interim implica che Medvedev non sia considerato abbastanza forte da sfidare la leadership del dittatore.

Mikhail Mishustin (Primo Ministro)

L'attuale primo ministro russo è entrato in carica poco prima dell'inizio della pandemia Covid ed è stato nominato in seguito alle dimissioni di Medvedev. L'ex funzionario della polizia fiscale soddisferebbe un certo numero di gruppi al Cremlino e all'interno della stessa Russia. Nato a Mosca ha intrapreso un popolare tour in Russia per valutare le condizioni di vita e aiutare lo sviluppo regionale prima che il Covid interrompesse tutto. Il professor Tolz-Zilitinkevic ha osservato: "Soddisferebbe molti gruppi diversi in tutto il paese, è abbastanza benigno".

