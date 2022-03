Salvini: "Bloccare IVA e accise su carburanti, luce e gas. Nuova pace fiscale"

Salvini: scostamento di bilancio, di quanto? "Tutti i soldi che servono per salvare famiglie e imprese"



"Tutti i soldi che servono per salvare famiglie e imprese". Con queste parole il segretario della Lega Matteo Salvini risponde alla domanda di Affaritaliani.it sul nuovo scostamento di bilancio chiesto dal Carroccio e di quanti miliardi dovrebbe essere. "Priorità bloccare IVA e accise su carburanti, luce e gas, insieme ad una nuova e urgente pace fiscale per bloccare cartelle esattoriali, scadenze e pignoramenti", conclude Salvini.



Caro bollette, Giorgetti: valutare uno scostamento di bilancio - Per contenere il costo delle bollette di luce e gas il Governo sarà costretto a valutare lo scostamento di bilancio. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, a "Controcampo". Giorgetti ha ricordato che all'esame di Governo e Parlamenti ci sono provvedimenti per la riduzione della bolletta per famiglie e imprese.



"Naturalmente questo non risolve il problema - ha affermato - il problema esisteva ed era serio. E' diventato complicato con la guerra in Ucraina, provocando ulteriori tensioni sui mercati di tutti i prodotti energetici, dal gas ai derivati del petrolio. Da un lato bisogna assumere decisioni a livello comunitario, dall'altro a livello nazionale dobbiamo immaginare altre forme di intervento di riduzione della tassazione sulle diverse fonti energetiche perché altrimenti sui bilanci familiari e delle aziende diventa insostenibile".



Giorgetti ha aggiunto che "è un problema che riguarda il Governo nel suo complesso. Se la situazione continua le ripercussioni economiche sono tali per cui dovremo considerare l'ipotesi" di uno scostamento di bilancio "per aiutare il sistema delle imprese a reggere l'urto".

