Expo Dubai, Bozzetti (Efg consulting): "Grande occasione per le nostre imprese"

Con 24 milioni di visitatori Expo Dubai è stata un successo senza precedenti e un’occasione molto importante per le aziende italiane e lombarde che vogliono iniziare nuovi business nel Paese. “Possiamo dirlo dopo 2 settimane dalla chiusura dell’Esposizione. Non facciamo che l’Expo diventi un’occasione persa”: lo sottolinea Giovanni Bozzetti, Presidente di EFG Consulting, società di consulenza specializzata nel mercato emiratino, che ha accompagnato ad Expo 150 aziende italiane

Expo Dubai, straordinaria vetrina per le imprese lombarde

Bozzetti, autore del libro “Emirati: nulla è impossibile” (edizioni Mondadori) tradotto in inglese e pubblicato anche negli EAU, prosegue la sua analisi: “L’Expo di Dubai ha rappresentato una straordinaria vetrina per le imprese italiane, in particolar modo per quelle lombarde - operative sia nei settori tradizionalmente noti e apprezzati delle 3F (Food, Fashion e Furniture), sia in quelli più innovativi come agritech, ambiente e circular economy, meccanica di precisione e advanced manufacturing, life sciences e healthcare, fintech, trasporti ed e-mobility - che hanno potuto contare anche sulle numerose iniziative di Regione Lombardia. Ma non facciamo che questa diventi un’occasione persa. Gli emiratini amano il Made in Italy e delle 70 aziende lombarde che abbiamo accompagnato negli Emirati in occasione di Expo, 25 stanno concludendo accordi commerciali e 45 stanno valutando opportunità. Questo è un ottimo risultato".

Bozzetti: "Ora serve costanza per coltivare i rapporti in maniera diretta"

Bozzetti aggiunge: "Ma è bene che gli imprenditori italiani non abbiano una mentalità da ‘Amazon del business’. Devono avere la costanza di tornare negli EAU e coltivare i rapporti in maniera diretta, altrimenti rischiano di perdere molte opportunità. I colleghi inglesi, tedeschi e francesi lo hanno ben chiaro. Grazie ai bassi costi, a una tassazione favorevole e a una legislazione che consente agli imprenditori una grande facilità di accesso, gli Emirati rappresentano un mercato di sbocco straordinario verso tutto il Middle East, l’Africa ed il Sud Est Asiatico. Durante il Covid, il Paese non ha chiuso per un solo giorno e questo ha mobilitato flussi di turisti ed investitori che ora si sono insediati stabilmente in loco e hanno aperto attività produttive. Anche le aziende italiane devono cogliere questa occasione".

"In questa particolare congiuntura hanno la necessità di trovare nuovi mercati di sbocco dal momento che il conflitto russo-ucraino ne ha chiuso uno molto importante per le aziende del lusso e per il Made in Italy. Gli Emirati Arabi, possono rappresentare la giusta soluzione e sono il nuovo centro mondiale del business” – conclude Bozzetti.

