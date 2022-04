Fdi, convegno a Milano con Meloni. Il Barone Nero: "Ci saremo anche noi e..."

Fdi, una tre giorni a Milano e ci sarà anche il Barone Nero

C'è fermento in casa Fratelli d’Italia. Giorgia Meloni ha annunciato una conferenza programmatica del partito dal 29 aprile al 1° maggio a Milano presso il MiCo. La tre giorni servirà per definire le linee d'azione in vista delle prossime elezioni politiche nel 2023. Il programma del convegno è ancora in via di definizione. Saranno presenti gli esponenti del partito, oltre ad alcuni ospiti. Fra i partecipanti anche il "Braone Nero" Jonghi Lavarini, volto chiave dell'inchiesta 'Lobby Nera' di Fanpage.it.

Roberto Jonghi Lavarini, di Destra per Milano - MSE (Movimento Sociale Eurasia), ha infatti fatto sapere che "Ci saremo anche noi, metteremo i puntini sulle ì, daremo chiarimenti sulla cosiddetta 'Lobby Nera', poi diremo la nostra liberamente su tutto il resto, senza rancore ma con serena coerenza e determinanzione"

