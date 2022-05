FdI, dirigenti a cena a Milano nel ristorante 'nostalgico' del Ventennio

Polemica sui social per la foto pubblicata da alcuni dirigenti di Fratelli d'Italia in trasferta a Milano dalla Campania per la convention del partito di Giorgia Meloni tenutasi nel fine settimana. Il motivo? Il gruppo ha deciso di fermarsi a mangiare "Da Oscar", in via Palazzi, ristorante noto tra i nostalgici del Ventennio fascista. Tra fotografie con saluto romano, immagini di Benito Mussolini, brindisi con il vino rosso Predappio, il mood del locale risulta evidente al primo impatto. La foto della cena è stata diffusa dal coordinatore napoletano di FdI Alfonso Gifuni, come riferisce Milano Today.

