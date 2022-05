Federfarma Milano: Annarosa Racca confermata presidente

Valorizzare il ruolo strategico della farmacia di comunità, integrandola sempre di più nel nuovo sistema sociosanitario lombardo; implementare piattaforme informatiche che semplifichino i processi e agevolino l’accesso a farmaci e prestazioni sanitarie; tutelare la sicurezza di cittadini e farmacisti, collaborando con le Forze dell’Ordine per contrastare rapine e commercio online di medicinali contraffatti; potenziare i servizi di prossimità, dalla telemedicina alle vaccinazioni; supportare i titolari di farmacia, fornendo assistenza in ambito assicurativo, tutela legale e welfare. Sono questi i punti fondamentali su cui intende lavorare, per il prossimo triennio, il nuovo Consiglio Direttivo di Federfarma Milano, Lodi e Monza Brianza.

Federfarma Milano rinnova i suoi vertici

Prima Associazione di farmacisti titolari costituitasi in Italia, 163 anni fa, la “Lombarda", che rappresenta tre province e circa un terzo delle farmacie territoriali della regione (oltre 1.000 esercizi che occupano circa 5.800 addetti), ha rinnovato i suoi vertici. A seguito della riunione con cui oggi si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo, designato dall’assemblea elettiva degli iscritti, sono state ufficialmente assegnate anche le cariche esecutive: Annarosa Racca si riconferma Presidente, Manuela Bandi è il Vicepresidente urbano, Dario Castelli il Vicepresidente rurale, Giampiero Toselli il Segretario e Bruno Perazzoni il Tesoriere.

Racca: "Pronti a rinnovare il nostro impegno al servizio della collettività"

“Desidero ringraziare tutti gli associati per questo nuovo attestato di stima e fiducia”, dichiara Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Milano, Lodi e Monza Brianza. “Saremo un Consiglio Direttivo sempre disponibile al confronto e alla collaborazione con le Istituzioni regionali, in questa importante fase di avvio del nuovo sistema sanitario lombardo, nel comune obiettivo di elevare la qualità dell’assistenza e portare la sanità sempre più vicina ai cittadini, nelle grandi città così come nelle piccole comunità rurali. Uniremo all’entusiasmo e alla spinta innovativa dei giovani colleghi – continua Racca – l’esperienza e la profonda competenza dei colleghi di lungo corso. Siamo pronti a rinnovare il nostro impegno al servizio della collettività: lavoreremo per rispondere in modo sempre più puntuale ai bisogni di salute della popolazione ma anche per tutelare la farmacia professionale, nelle sfide cruciali che dovrà affrontare in futuro”

