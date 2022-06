Federmodamilano: Andrea Colzani nuovo presidente

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano - E’ Andrea Colzani il nuovo presidente di Federmodamilano (mandato fino al 2027), l’Associazione, aderente a Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, che riunisce operatori commerciali del dettaglio e ingrosso moda. Lo ha eletto il nuovo Consiglio direttivo dell’Associazione. Colzani è amministratore delegato di Bricosport (azienda di famiglia), attiva con il brand SportIT, abbigliamento e articoli per lo sport e il tempo libero: a Milano SportIT Football Milano, punto vendita storico a Seregno e altri 10 punti vendita in tutta Italia. SportIT nasce da un’esperienza trentennale con l’obiettivo di creare un nuovo modello di retail basato su un servizio completo per il consumatore che unisce il negozio fisico e l’online (dal 2016 SportIT.com).Colzani è inoltre ad di Global Trading, società che si occupa di servizi legati all’eCommerce. Il Gruppo della famiglia Colzani (sede a Seregno) nel complesso occupa più di 120 dipendenti.

Colzani è già presidente dei Giovani Imprenditori Confcommercio

Andrea Colzani è presidente dei Giovani Imprenditori Confcommercio (nazionale e Milano, Lodi, Monza e Brianza) ha l’incarico nazionale Confcommercio sulla formazione ed è presidente di Formaterziario, l’alta scuola di formazione a Milano in viale Murillo 17 che fa parte del sistema formativo di Confcommercio MiLoMB.

Leggi anche: