Fedez, graduale miglioramento. Chi lo sostituirà ai live di X-Factor? I nomi

Fedez è rimasto anche oggi ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli dopo le emorragie causate da ulcere intestinali che lo hanno colpito negli scorsi giorni. Ed anche oggi è andata a trovarlo Chiara Ferragni, con lui per alcune ore in ospedale, da dove è uscita attorno all 13.30. Non ha rilasciato dichiarazioni. Ma dall'ospedale filtrano segnali di un graduale miglioramento nelle condizioni del rapper.

Fedez e X-Factor: chi lo sostituirà nei live? I nomi

Mentre Fedez prosegue il suo lento recupero, si pone il tema dei live di X-Factor, che inizieranno il 26 ottobre. Diverse le soluzioni sul tavolo, dando per incerta ad oggi la possibilità che il giudice sia al suo posto sul bancone. Ed ecco che allora hanno iniziato a circolare i nomi di J-Ax ed Annalisa. Oppure di... Fedez. Che potrebbe partecipare collegandosi da casa. Ancora presto per saperne di più: non è ancora nota infatti la data delle possibili dimissioni del rapper.