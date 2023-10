Fedez, come sta il rapper? Le ultime notizie sulla sua salute

Fedez resta ricoverato dopo la gastroscopia urgente causate da due ulcere. Il rapper però sta meglio e potrebbe essere dimesso settimana prossima

Fedez resta ancora ricoverato in ospedale nel reparto di chirurgia del Fatebenefratelli di Milano dopo le emorragie interne provocate da due ulcere. Il rapper 33enne è monitorato costantemente tramite il controllo dell'emocromo ma secondo quanto riporta l'Ansa sarebbe in "leggero miglioramento". Dopo la terza trasfuzione i livelli di emoglobina sarebbero tornati a livelli che non preoccupano i medici. Fedez domenica è stato sottposto a una gastroscopia urgente a causa di nuovo sanguinamento questa domenica.

Fedez stando alle ultime informazioni potrebbe essere dimesso settimana prossima. Chiara Ferragni resta in silenzio sui social mentre il padre Franco Lucia ieri sera ha dichiarato: "Sta un po' meglio, grazie". Valentina Ferragni ha comunicato su Instagram di aver rinunciato a una sfilata a Parigi per stare vicino al cognato.

Ad occuparsi dei figli della coppia ci sono appunto anche Valentina e Francesca Ferragni. Le due sorelle su Instagram hanno fatto intravedere di essere presi cura di Paloma, la nuova cagnolina dei Ferragnez, e di Vittoria, che in una clip appare vestita come il personaggio di Elsa di Froze.