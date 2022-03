Fedez malato, parla Chiara Ferragni. Auguri social per la figlia Vittoria

Fedez malato: rapper operato e auguri social per la figlia Vittoria

Fedez malato, anche la moglie, Chiara Ferragni, rompe il silenzio e conferma le indiscrezioni sulle condizioni di salute del rapper, attualmente in ospedale. In un post l'influencer pubblica una foto che la ritrae assieme a Fedez e ai due figli Leone e Vittoria dietro a una enorme torta rosa, con la scritta : "Buon primo compleanno alla nostra Vittoria. Abbiamo scattato queste foto domenica, con qualche giorno in anticipo, perché sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa). Ti amiamo alla follia patata''.

Fedez malato: il rapper operato martedì al San Raffaele di Milano

Fedez è stato operato nella giornata di martedì 22 marzo all'ospedale San Raffaele di Milano. Lo riferisce il quotidiano Libero. Ma ancora, per ragioni di riservatezza, non si conosce quale sia la malattia e quale sia stato l'intervento al quale si è sottoposto.

Fedez, le parole del rapper: "Mi è stato trovato un problema di salute"

Nella serata di lunedì era stato lo stesso rapper ad annunciare su Instagram che martedì sarebbe stata una "giornata importante". Un annuncio che aveva fatto seguito a quello shock di venerdì scorso, con il quale aveva rivelato ai follower di essere malato. Queste erano state le sue parole: "Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, il che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui mi sento di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli e che mi sentirò di raccontare in futuro".

