Ferisce la compagna alla gola con una bottiglia e si dà alla fuga

Ferisce la convivente con una bottiglia nel loro appartamento a Cologno Monzese, Milano, e poi si dà alla fuga. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, la donna e' stata trovata ferita sul balcone, e' stata soccorsa con un'autoscala e portata in salvo per essere curata dal personale del 118. Gli stessi vigili del fuoco hanno chiuso precauzionalmente il gas.

Cologno, la fuga dell'uomo dopo aver ferito la compagna

L'uomo ha ferito alla gola la compagna ed è poi fuggito. Aveva avuto una lite con la donna, che era anche scappata in un appartamento vicino. Il compagno l'ha comunque raggiunta, riportata in casa e ferita al collo con una bottiglia. La donna non sarebbe in pericolo di vita.

