Financial Times: Politecnico Milano nella top 10 delle business school

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano – Il Financial Times conferma POLIMI Graduate School of Management tra le migliori settanta business school del mondo per la qualità dei programmi Executive dedicati a professionisti, imprenditori e aziende. Secondo l’Executive Education Ranking 2022, la business school del Politecnico di Milano migliora la sua posizione attestandosi al 56° posto per i corsi Custom (realizzati su misura in partnership con le aziende ed erogati a manager, quadri e impiegati ad alto potenziale) e alla 62° posizione per l’offerta formativa relativa ai programmi Open (dedicati a senior manager e professionisti che scelgono autonomamente il proprio percorso di formazione).

Tra le scuole legate a università tecniche, PoliMi nella top ten

Se si considerano solo le scuole legate a università “tecniche”, POLIMI Graduate School of Management si attesta al 9° posto in Europa per entrambi i programmi.Relativamente ai corsi Executive Custom, la business school del Politecnico di Milano passa dall’81° posto al 56°, scalando ben venticinque posizioni rispetto all’ultima sua presenza nel ranking. Tra i parametri considerati, PoliMi Graduate School of Management spicca nelle valutazioni relative al livello delle partnership con le altre business school e all’internazionalità dei suoi clienti. Anche nei corsi Executive Open, PoliMi Graduate School of Management migliora su tutti i parametri, passando dalla 74° alla 62° posizione. In particolare, la business school si distingue per la partecipazione femminile, il livello delle partnership con le altre business school e la location internazionale.

Dopo essere entrata per la prima volta nel Financial Times Executive Education Ranking nel 2011, la business school del Politecnico di Milano ha migliorato la propria posizione negli anni, guadagnando moltissime posizioni nei percorsi Executive Custom, realizzati andando incontro alle esigenze delle aziende e sviluppati in modo fortemente personalizzato. Sono diverse le aziende delle più varie dimensioni che hanno scelto POLIMI Graduate School of Management per realizzare ed erogare percorsi di formazione su misura per i propri leader, sulle tematiche più strategiche per emergere in un mercato competitivo e in evoluzione: big data, digital transformation, diversity & inclusion, energy management, finance, marketing, personal & soft skill, per citarne alcune.

PoliMi: "Sempre più aziende si rivolgono a noi"

“I nostri percorsi Executive sono pensati per manager altamente qualificati che, in uno scenario competitivo come quello in cui viviamo, hanno bisogno di una formazione continua e targettizzata” - hanno dichiarato Vittorio Chiesa e Federico Frattini, rispettivamente Presidente e Dean di POLIMI Graduate School of Management. “Sempre più aziende, consapevoli dell’importanza del lifelong learning, si rivolgono a noi per progettare programmi di formazione distribuiti nel tempo per garantire continuità di aggiornamento e allo stesso tempo per facilitare la compatibilità con le esigenze lavorative dei dipendenti. La conferma della nostra presenza in questo prestigioso ranking ci dice che i percorsi sono apprezzati e rispondono a reali esigenze del mercato”



