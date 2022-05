Foibe, il Comune di Milano ferma il convegno: "Troppe informazioni false"

A palazzo Marino non si terra' il convegno "Percorso del ricordo: storie di esodi", in programma venerdi' 13 alle 18, "organizzato dal Consigliere" della Lega, Samuele Piscina "sul quale ieri sono state diffuse informazioni fuorvianti e false". Lo ha deciso la presidente del consiglio comunale di Milano, Elena Buscemi che ha ritenuto opportuno revocare l'autorizzazione, in seguito alle "informazioni fuorvianti e false" diffuse ieri. In pratica un 'semplice' convegno con lo scrittore Stefano Zecchi e gli esuli istraini di Pola, era stato pubblicizzato sui social con 'locandine false', come la presentazione del libro di Zecchi "Una vita per Pola, storia di una famiglia istriana", edito dalla Ferrogallico, casa editrice "di estrema destra" come aveva tuonato il partito di Rifondazione Comunista.

Buscemi: "Informazioni false sulla pagina facebook di Ferrogallico"

"E' emerso, da semplici ricerche - spiega Buscemi -, che la locandina e le informazioni su un evento con ospiti e la presentazione di un libro di cui non si e' mai parlato in Ufficio di Presidenza - dunque mai autorizzati - sono stati pubblicati sulla pagina Facebook della casa editrice Ferrogallico, che ha editato quel libro". E come se non bastasse "risulta inoltre un'agenzia di stampa nazionale che riporta informazioni e dichiarazioni del Presidente dell'associazione 10 febbraio", Emanuele Merlino "che parla di evento organizzato da loro a Palazzo Marino". "Alla luce di questi fatti, ritenendo che non sia possibile creare un precedente permettendo a qualcuno di parlare e convocare eventi a Palazzo Marino senza averne alcuna autorizzazione, diffondendo false informazioni - anche utilizzando i nomi dei consiglieri - e creando confusione tra i cittadini, per tutelare lo stesso consigliere e il ruolo dell'Ufficio di Presidenza, si e' ritenuto opportuno sospendere l'evento" conclude Buscemi.

Leggi anche: