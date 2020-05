Folla sui Navigli, la foto-giallo: ”Repubblica ha usato il teleobiettivo"

Stanno facendo il giro del web e suscitando forti reazioni le immagini realizzate da Daniele Alberti e utilizzate originariamente per un video pubblicato ieri da Repubblica, che mostrano i Navigli di Milano presi d'assalto da decine e decine di persone, per un aperitivo d'asporto (consumato però poi non a casa ma nei pressi dei locali) o per una passeggiata al tramonto. Evidente testimonianza del comportamento inappropriato, scorretto o anche illecito da parte di qualcuno, specie in termini di mancato distanziamento sociale ed uso della mascherina. Condotte che hanno portato anche il sindaco di Milano Beppe Sala ad una dura presa di posizione e ad una minaccia di chiudere già domani tutto di nuovo.

Emerge tuttavia in queste ore anche un controcanto, partito naturalmente anche questo dal web, un dettaglio che rende più complessa la lettura. Come mostra ad esempio il confronto tra le immagini realizzato e postato su facebook da Massimo Fiorio, risulta evidente come l'effetto impressionante delle immagini diffuse ieri fosse almeno in parte dovuto all'utilizzo di un teleobiettivo e non di un normale obiettivo grandangolare, cosa che porta a far sembrare molto più vicine le persone rispetto a quanto non lo siano in realtà.

Il dibattito sui social: "Ci manipolano per farci stare a casa..."

Sui social esplode così un nuovo dibattito, con posizioni come spesso accade polarizzate. C'è infatti chi vede della malafede nell'uso della foto circolata ieri, un tentativo di enfatizzare i fatti e di manipolare l'opinione pubblica per portare le persone a restare - un po' più impaurite - a casa. "Ci stanno fregando, e fomentando gli uni contro gli altri", ha scritto qualcuno su Twitter. Ma altri ribattono: "Sono stati mostrati molti filmati fatti col cellulare: ingannano pure quelli?". Il confronto è appena iniziato.