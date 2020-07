Fontana sotto attacco non molla: ”È iniziata la campagna per Milano”



di Fabio Massa



Niente dimissioni. E tanto stupore per le notizie che continuano a uscire. Certo, la situazione personale e famigliare è quel che è, ma non ci sono in vista dimissioni. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano da fonti ai massimi livelli regionali Fontana è intenzionato a mantenere la parola data nel suo discorso in consiglio regionale. Resta al suo posto. Sopratutto per senso di responsabilità: dovesse tornare il Covid la Regione ha bisogno di una guida. Certo il Centrosinistra sogna il colpaccio: se Fontana si dimettesse subito si potrebbe votare con le altre regioni. Ma questo Fontana lo sa, e non vuole mollare. In consiglio regionale un alto dirigente di partito di maggioranza ha spiegato che piacerebbe agli ex ciellini rendere alla Lega il favore delle dimissioni di Formigoni, quando il Carroccio fece cadere il Celeste. Ma che nessuno ha davvero interesse a far cadere la maggioranza, che non ha dunque ne crepe ne scricchiolii. Si aspetta dunque la fine della buriana mediatica. E il commento prevalente è semplice: sono cominciate le grandi manovre elettorali per Milano.



Era stato il Messaggero questa mattina a scrivere che Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, stesse pensando alle dimissioni, logorato dalle ultime notizie diffuse dalla stampa. Dimissioni che però non sarebbero state appoggiate da Matteo Salvini, intenzionato a difendere fino all’ultimo il governatore scelto proprio dal leader leghista dopo l'uscita di scena di Maroni. Del resto anche durante l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 il leader leghista aveva più volte elogiato l’operato di Fontana e smentito qualsiasi critica nei suoi confronti.