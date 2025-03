Forza Italia Milano, congelati tre congressi dopo il "blitz" di Rossello

Congelati i congressi di Forza Italia per i municipi 2, 3 e 8 di Milano che si sarebbero dovuti svolgere sabato 15 marzo. A comunicarlo è il coordinatore regionale Alessandro Sorte, che parla di "anomalie" che saranno approfondite in queste ore dal coordinamento.

Come aveva anticipato Affaritaliani.it Milano, l'intenzione era di arrivare a candidature unitarie e condivise. La sintesi sembrava essere stata trovata con il sostanziale accordo tra i tre big impegnati nella partita, l'assessore regionale Gianluca Comazzi, il consigliere regionale Giulio Gallera e il responsabile Enti locali del partito in Regione, Serafino Generoso, ex assessore lombardo della Dc. Ma l'attivismo della coordinatrice cittadina Cristina Rossello, che voleva proporre dei "suoi" candidati, ha fatto saltare il banco. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, gli esponenti milanesi che fanno riferimento a Rossello hanno sollevato obiezioni formali su alcune delle firme raccolte a sostegno in particolare di Ida Vouk e Carlo Giovannelli, candidati designati per i municipi 3 e 8. Portando ad uno stallo sostanziale. Secondo quanto riferisce Ansa, la base si sarebbe tuttavia ribellata al blitz di Rossello, con l'intenzione di non giungere ad una spaccatura.

Sorte intende ora ri-convocare i congressi entro venti-trenta giorni. Lasso di tempo che evidentemente sarà utilizzato per cercare di provare a giungere ad una nuova sintesi. Che potrebbe anche passare per un momento assembleare di confronto aperto.

