Galleria Lampo presenta Soli: la prima personale dell'artista Aronne Comai in mostra a Milano

Dal 4 dicembre 2024 al 9 gennaio 2025, la Galleria Lampo di Milano (Via Valtellina 5) ospiterà Soli, la prima esposizione personale di Aronne Comai, promettente figura dell’arte contemporanea italiana. L’inaugurazione avrà luogo il 4 dicembre dalle 18:00 alle 21:00, e sarà un’occasione per scoprire oltre 30 opere, quasi tutte di nuova produzione. Attraverso il tema della solitudine, Comai esplora una delle sfide più profonde della nostra epoca, acuita dall’uso incessante dei social media. I suoi dipinti, che spaziano da tele di grandi dimensioni a trittici e opere site-specific, catturano attimi sospesi di quotidianità, trasformandoli in riflessioni universali sull’interazione emotiva.

La solitudine cosmica: Un viaggio tra emozioni e forma

Con una poetica ispirata a maestri come Edward Hopper e David Hockney, Aronne Comai combina realismo e astrazione per svelare l’invisibile. Nei suoi lavori, il quotidiano si trasforma in metafisico, invitando il pubblico a cogliere l’eternità in un singolo istante. Soli offre un percorso in cui l’evoluzione stilistica dell’artista emerge con forza: dalla rappresentazione figurativa a un linguaggio più informale, senza mai perdere il legame con la realtà. Con il titolo della mostra, Comai suggerisce una doppia chiave di lettura: la solitudine personale e la nostra connessione cosmica. Ogni individuo, come una stella, brilla e gravita, donando luce agli altri, a volte inconsapevolmente. Una mostra che promette di catturare mente e cuore, spingendo a riflettere sul senso dell’esistenza.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO