Genovese in aula per l'udienza preliminare, chiesto il rito abbreviato

Genovese chiede di essere giudicato con rito abbreviato

Alberto Genovese ha scelto di partecipare in presenza all'udienza preliminare a Milano in cui e' imputato per violenza sessuale e detenzione di sostanze stupefacenti. L'imprenditore, tramite i legali Luigi Isolabella e Davide Ferrari, chiedera' di essere giudicato con il rito abbreviato condizionato per i due presunti episodi di abusi ai danni di altrettante giovani ragazze tra l'estate e l'ottobre 2020. L'istanza sara' discussa dalle parti, tra cui l'aggiunta Letizia Mannella e la pm Rosaria Stagnaro, e valutata dalla gup Chiara Valori.

Rito abbrevviato per Genovese, si decide a giugno

La riserva sulla richiesta di essere giudicato con il rito abbreviato, condizionato all'audizione di un consulente difensivo, verrà sciolta il 1 giugno. L'imprenditore del web e' accusato di due episodi di violenza sessuale che avrebbe commesso a Milano nell'attico Terrazza Sentimento (10-11 ottobre 2020) e a Ibiza (10 luglio 2020), ai danni di due ragazze stordite con mix di droghe.

Nel corso dell'udienza di oggi davanti alla gup gli avvocati di Genovese, Luigi Isolabella e Davide Ferrari, hanno depositato un'ampia produzione documentale, tra cui una relazione psichiatrica sulle condizioni del loro assistito. Il giudice ha oncesso un rinvio di quasi due mesi per permettere alla procura e alle parti civili di presentare le proprie osservazioni sugli atti difensivi. Anche l'ex fidanzata di Genovese, co-imputata per violenza sessuale di gruppo sul caso di Villa Lolita, sull'isola delle Baleari nel luglio 2020, ha chiesto - con l'avvocato Gianmaria Palminteri - di essere giudicata con il rito alternativo che prevede in caso di condanna uno sconto di un terzo della pena.

