Giocatrice di volley scoppia a piangere: l'avversaria corre ad abbracciarla

Un bellissimo gesto su un campo di pallavolo del Milanese sta facendo il giro del web. Era in corso la partita di volley femminile under 12 tra Polisportiva San Giorgio di Liscate (Milano) e Pallavolo Cernusco, quando una giocatrice del Cernusco è scoppiata a piangere per un errore di gioco. La prima a consolarla con un forte abbraccio è stata il capitano del Liscate.

I dirigenti del Liscate: "Emozionante esempio di sportività"

«Vedere esempi di sportività come questo da ragazze ancora così giovani, oltre a emozionare, non può che farci avere fiducia nelle splendide persone che diventeranno un giorno», è il commento della società sulla sua pagina Facebook.

"Questa foto - si legge nel post della Polisportiva San Giorgio di Liscate - ritrae un momento particolarmente emozionante della partita della nostra Under 12. Una giocatrice della squadra avversaria, durante l’incontro particolarmente combattuto, ha avuto un momento di difficoltà e si è lasciata andare al pianto. Alcune delle atlete della nostra squadra hanno oltrepassato la rete e si sono avvicinate a lei per consolarla e offrirle sostegno, pur non conoscendola".

«In campo - è la morale della società di Liscate - siamo avversari ed è giusto fare di tutto per vincere la partita. Fuori da esso però siamo persone, ognuno con i propri punti forza e con le proprie fragilità. Vedere esempi di sportività come questo da ragazze ancora così giovani, oltre a emozionare, non può che farci avere fiducia nelle splendide persone che diventeranno un giorno. Ringraziamo la squadra avversaria per la bellissima partita».

