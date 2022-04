Gorgonzola (MI), operaio muore intrappolato nel tornio

Infortunio mortale sul lavoro a Gorgonzola, in via Luxemburg. Un operaio di 58 anni della Elettrotecnica Bonato e' deceduto dopo essere rimasto intrappolato in un torno industriale. L'incidente e' avvenuto poco prima delle 11.

