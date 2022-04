Hard rock cafè a Milano: apertura in estate, cento posti di lavoro

Hard rock cafè a Milano: apertura in estate in via Dante

Hard rock cafe: aprirà presto a Milano il nuovo locale della celebre catena inglese, il primo nel capoluogo lombardo. Come riferisce Milano Today, l'inaugurazione è prevista per l'estate del 2022 in via Dante 5. Il locale si svilupperà su due piani per 900 metri quadrati e 280 posti a sedere. Ci saranno due palchi per la musica live oltre alle memorabilia ed all'immancabile shop, in stile rock'n'roll

Hard rock cafè Milano offre cento posti di lavoro

Con una nota, la società ha inoltre annunciato che sono state avviate le selezioni per le figure professionali necessarie: oltre cento le figure ricercate. Quali? Personale di cucina, camerieri, host, retail sales associates, bartenders. E' possibile candidarsi inviando una mail a cv@hrcmilan.com. Il 20 e 21 aprile, in un Grand Hotel, si terrà poi "il primo job fair" con "i candidati che avranno modo di incontrare i recruiter in meeting one to one", chiude la nota.

Leggi anche: