Hines, investimento da 200 milioni per il primo office campus a Milano

Hines amplia il proprio portafoglio nel segmento office con un progetto di riqualificazione del centro direzionale in via Tortona 25 a Milano. L'operazione di investimento, da 200 milioni di euro, verra' finalizzata, in partnership con un investitore istituzionale estero, attraverso l'acquisto del 100% delle quote di un fondo gestito da Bnp Paribas Reim. Il progetto e' composto da 4 edifici con destinazione direzionale e copre una superficie complessiva di 30.000 metri quadrati. Fino a dicembre 2023 Hines, in veste di sviluppatore e co-investitore, sara' impegnata nella fase di pianificazione e nei processi autorizzativi con l'obiettivo di dare il via ai lavori ad inizio del 2024 e terminarli entro la meta' del 2026. L'investimento mira alla realizzazione del primo office campus in centro a Milano pensato per rispondere alle nuove esigenze del mercato del lavoro fortemente impattato dall'avvento del Covid-19.



