Il virologo Galli con il Pd? Lui smentisce: "Ma a qualcuno disturba..."

Il virologo Massimo Galli candidato per il Pd in Lombardia? Ad avanzare l'ipotesi è il consigliere regionale della Lega Andrea Monti con una nota polemica: "Il virologo Galli all'incontro pubblico del Pd a Lesmo", Monza Brianza, "si leva la maschera, o per meglio dire la mascherina", e dà inizio a una "nuova vita politica".

Galli: "Discesa in campo? Assolutamente no"

Interpellato da Adnkronos, l'ex direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano replica: "Assolutamente no", nessuna discesa in campo. "Per il momento questa cosa non mi è passata neanche per l'anticamera del cervello", assicura, ma coloro che lo sostengono "probabilmente pensano che io voglio farla e forse questo li disturba. Se si vuole giocare, si giochi pure". Galli ha spiegato che l'invito all'inconto gli è giunto da Maurizio Mariotti, suo predecessore alla direzione del Dipartimento di scienze biomediche e cliniche 'Luigi Sacco' dell'università Statale di Milano: "Semplicemente ho ricevuto l'invito di un vecchio amico e collega, l'ho accettato, ci sono andato e punto".

Monti: "Il posto di Galli è la militanza nel Pd"

Queste erano state le parole di Monti: "Finalmente la virostar Galli da oggi ha la decenza di schierarsi politicamente in maniera chiara, trasparente e comunque legittima, con la bandiera del Pd, a un evento del Pd, insieme ai consiglieri del Pd - - Spiace che negli ultimi 2 anni Galli abbia girato tutte le tv nazionali criticando Regione Lombardia e la sanità in Lombardia, che resta pur sempre eccellenza italiana ed europea, ma ora si è spiegato il perché. Per mesi siamo stati costretti ad ascoltare questi professori o presunti tali pontificare su tutto e il suo contrario. Alcuni però lo facevano con pregiudizio, altri addirittura in malafede con finalità politica. Come sempre il tempo mette tutti al loro posto, e il posto di Galli è la militanza nel Pd, in prima fila tra chi ha osteggiato anche l'ultima riforma sanitaria, fallendo nel tentativo di bloccarla". Quindi "auguri a Massimo Galli per la sua nuova vita politica. Ci vedremo in campagna elettorale, a Lesmo, come negli altri comuni della Brianza".

