Incendio in casa di riposo a Milano, Meloni: "Solidarietà e condoglianze"

Sei morti in casa di riposo a Milano, il cordoglio di Meloni

"A nome mio e del Governo, esprimo massima solidarietà alle persone coinvolte nell’incendio divampato questa notte in una struttura per anziani a Milano. Sincere condoglianze ai familiari delle vittime e un augurio di pronta guarigione ai feriti". Così su Twitter la premier Giorgia Meloni in merito al tragico rogo nella residenza per anziani di Milano.

Incendio nella "Casa dei Coniugi", le reazioni. Tajani: "Ferita per nazione"

"Voglio esprimere a nome del governo le condoglianze alle famiglie delle vittime della tragedia di Milano e fare gli auguri di pronta guarigione a tutti i feriti. Si tratta di persone anziane, che ci stanno particolarmente a cuore, hanno lavorato per l'Italia", "è un disastro che ha ferito tutta la comunità nazionale". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo a Morning News su Canale 5.