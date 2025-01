Internet, Invernizzi: "Bando lombardo pro Musk? Il Pd si sarebbe opposto pure alla ruota..."

"Trovo piuttosto strano che qualcuno dal Pd parli già come se sapesse tutto". Il sottosegretario alla Digitalizzazione della Regione Lombardia, Ruggero Invernizzi, ritorna sulle polemiche per il bando con cui la Lombardia farà da apripista all'utilizzo delle connessioni satellitari in modo complementare alla fibra. Per i dem il provvedimento sembra disegnato per favorire la Starlink di Elon Musk: "Intanto si tratta di un bando sperimentale e virtuale. E poi ci sono tante aziende che possono partecipare, non solo Starlink" spiega Invernizzi ad Affaritaliani.it Milano. "L'obiettivo è quello di far arrivare internet nelle zone più impervie. Mai e poi mai il bando è stato scritto per Musk. Ma se la sua azienda risultasse migliore delle altre cosa dobbiamo fare?".

Invernizzi, quando sarà pubblicato il bando?

Aria lo aveva già predisposto. Poi, per questioni prettamente tecniche, Anac sta facendo delle modifiche sulle assegnazioni, rivedendo i vari articoli per metterlo in linea con quanto dice la legge. Forse già domani dovrebbe essere pronto. Ma trovo strano che il Pd parli già come se conoscesse cosa c'è in un bando che non è ancora pubblico. Se si sanno le cose è un conto, sennò bisogna stare attenti a parlare.



È vero che è stato disegnato per favorire Starlink?

Innanzitutto nel bando si dà la possibilità a tutte le aziende, e ce ne sono parecchie interessate. Poi va sottolineato che questa è una misura sperimentale e assolutamente virtuale. Noi andiamo a studiare la possibilità di utilizzare il satellite per arrivare in zone che non potrebbe essere coperte con la fibra, anche per ragioni economiche. Se devo far passare la fibra attraverso fiumi e montagne e pagare internet 1000 euro al mese a cosa mi serve? Con questo sistema si vuole soltanto ovviare a questi costi e far arrivare la connessione nelle zone grigie.

Volevate solo fare da apripista?

Anche qui non capisco. Quando qualcuno vuole fare qualcosa di buono diventa il primo della classe. Quando era premier Matteo Renzi esaltava la tecnologia americana, adesso di colpo la sinistra ha cambiato idea. Noi abbiamo ragionato in funzione della risoluzione di un problema, visto che si parla spesso, per esempio, dello spopolamento delle aree montane. Ma mai avremmo scritto un bando solo per Musk. Lui è arrivato con i droni in Europa, noi europei dove siamo stati fin ad ora? E ora che possiamo innovarci, perché dobbiamo stare al livello dei peggiori? Se Musk è più bravo di altri non possiamo di certo ammazzarlo. Sarà che sono un liberale e ragiono da sempre in maniera diversa… Non vogliamo fare i primi della classe ma arriviamo prima degli altri. Il Pd, con le loro idee, arriverebbe sempre ultimo.

Insomma, respinge al mittente l'idea di favorire Musk.

Assolutamente. Se poi soltanto la sua società potrà soddisfare le richieste del bando non è mica colpa della Lombardia. Noi siamo una Regione innovativa ma questo bando non è stato fatto per nessuno. Riteniamo che con i satelliti si possano coprire le zone più difficili. In questi mesi vedremo se si può fare, ma questo bando è soltanto sperimentale. Dopo si passerà alla fase operativa.

Come replica a chi dice che questo servizio dovrebbe essere garantito dal pubblico?

Anche questa è una critica strana. È sempre la politica che dà degli indirizzi. L'auspicio è che sia ovviamente il pubblico a governare questo percorso. Quando costruisci un'autostrada, poi sta al pubblico gestire caselli ed entrate, ma sono due cose diverse. Noi stiamo gettando le basi per far sì che la Regione gestisca qualcosa di grande. Il Pd si sta arrampicando sui vetri per trovare del negativo anche in una cosa che porterà soltanto innovazione. Tutti insieme potremmo fare delle cose incredibili ma loro sono sempre quelli del 'no'. Se il Pd fosse esistito ai tempi dell'invenzione della ruota probabilmente avrebbero criticato pure quella.

