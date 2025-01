Internet e sperimentazione satellitare, online il bando di Regione Lombardia

Aria spa, l'azienda della Regione Lombardia per l'innovazione e gli acquisti, ha pubblicato il bando da 5 milioni di euro complessivi per dotare le aree periferiche a bassa connettivita' di connessione internet satellitare. Il bando e' stato pubblicato sulla piattaforma telematica ''Sintel'' e serve per selezionare i fornitori ai quali affidare lo sviluppo della sperimentazione per usare, in modo complementare alla fibra, le connessioni satellitari. Una gara di cui molto si è già parlato negli scorsi giorni perche alle opposizioni è sembrata tagliata su misura per una eventuale partecipazione di Elon Musk con la sua Starlink.

La gara e' una procedura aperta, multilotto, suddivisa in 2 lotti omogenei, su base geografica. Le aree geografiche interessate dal Lotto 1 sono le province di Sondrio, Como, Bergamo, Varese, Lecco, Brescia, Monza e Brianza. Le aree geografiche interessate dal Lotto 2 sono le province di Milano, Pavia, Cremona, Lodi, Mantova. Il finanziamento e' pari a 5 milioni di euro, per la quota di competenza del Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a valere sul Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, oltre che, in quota parte di finanziamento, da fondi di Regione Lombardia pari a 1 milione e 500 mila euro.

Finanziamento da 6,5 milioni di euro

La sperimentazione complessivamente prevede pertanto un finanziamento pari a 6 milioni e 500 mila euro, di cui 5 milioni messi a gara e 1 milione e 500 mila euro di costi gestionali e amministrativi. L'oggetto della procedura e' il seguente: "Affidamento della fornitura con posa di apparati e manutenzione full risk, comprensivo del servizio di connettivita', necessari alla sperimentazione satellitare per connessioni a banda ultra-larga, nell'ambito della nuova Strategia Nazionale per la Banda Ultra Larga 2023-2026". Per quanto riguarda la tempistica, invece, le prestazioni contrattuali avranno una durata massima di 24 mesi, mentre le sole attivita' di fornitura, posa in opera e connettivita' avranno una durata di 4 mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori 4 mesi. Il termine per la presentazione delle offerte e' il prossimo 25 febbraio.

L'utilizzo di reti space-baced per la connettività

L'obiettivo - sottolinea Aria spa - "e' quello di sviluppare soluzioni di reti di connettivita' in configurazione ibrida (reti ibride), in cui la rete space-based, fungendo da rete di backhauling, si integra con la rete di accesso terrestre (su portante in fibra ottica o radio-FWA) in modo da consentire l'attivazione dei servizi di connettivita' agli utenti finali". "Gli aggiudicatari avvieranno una sperimentazione finalizzata a testare l'utilizzo di reti space-based per la fornitura di capacita' di backhauling satellitare in sinergia con quelle terrestri. La sperimentazione punta, inoltre, a sviluppare soluzioni di connettivita' integrate, al fine di valutarne fattibilita', costi e tempi di realizzazione, sostenibilita', nonche' di misurare le prestazioni raggiungibili, nell'ottica di considerarne la futura applicazione su larga scala", prosegue Aria spa.

"L'accesso a siti e servizi digitali di qualita' e' un diritto da garantire a tutte le persone che desiderano farne uso. L'obiettivo di ARIA e Regione Lombardia, in stretta sinergia con il Dipartimento per la trasformazione digitale, e' superare la realta' del digital divide e siamo orgogliosi di fare ancora una volta da apripista e poter contribuire, in prima linea, alla realizzazione della Strategia Nazionale per la Banda Ultra Larga 2023-2026", ha dichiarato Marco Ambrosini, presidente di Aria. Si tratta di "un passaggio importante che ha l'obiettivo di aumentare la connessione ad alte prestazioni nei territori, penso alla fascia alpina lombarda, dove e' ancora difficile connettere alla rete migliaia di utenti. Un'occasione strategica per la Regione Lombardia che ha l'obiettivo di fornire una copertura globale nelle aree rurali e remote, dove la connettivita' Internet e' spesso inaffidabile o inesistente", ha detto il direttore generale di Aria, Lorenzo Gubian.



