Iuliana Ierugan protagonista il 26 marzo all’evento “Mantova arte e rinascita”

Iuliana Ierugan a Mantova il 26 marzo

Il 26 marzo al teatro Sociale di Mantova, avrà luogo l’evento “Mantova arte e rinascita” che è incentrato sul mondo della musica, della danza e del sociale ed è organizzato da Cesare Rascel, figlio del grande attore Renato Rascel. Sarà protagonista anche la splendida Iuliana Ierugan che organizzerà la presentazione dei vini in teatro prima della manifestazione.

“Presenterò i vini della tenuta di Albano Carrisi ed i prodotti della pucceria Giòdocet, che ha portato le tradizioni culinarie pugliesi (in particolare del Salento) in Lombardia. Nel corso della serata avrò un secondo momento: salirò sul palco e presenterò gli occhiali in legno dell’azienda Cavallari, opere d’arte con un cuore ecologico. Sono felicissima di avere un ruolo in questo grande evento in questo splendido teatro nella città del grande poeta Virgilio.”

Iuliana Ierugan e il vino

Ogni lunedì, all’interno del programma “Il caffè degli artisti”, in onda alle 22.00, su Odeon Tv (canale 177 del digitale terrestre) Iuliana presenta la rubrica “Profumi e sapori d’Italia” sul vino, sul territorio, sull’enogastronomia e sulle altre eccellenze del made in Italy. Iuliana è legata da anni al mondo del vino avendo presentato un grande evento di livello internazionale come il Monte-Carlo Food & Wine Festival, avendo condotto il programma televisivo “Pane al pane, vino al vino” su Canale Italia, avendo lavorato come conduttrice di Wine Channel per il gruppo Meregalli sulla rete televisiva online Canale Europa ed avendo realizzato video sul vino che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram che ora conta 50mila followers.

“Ho iniziato un’attività come creativa digitale – spiega Iuliana – e con i miei video valorizzo i prodotti delle aziende o dei territori che si rivolgono a me per ottenere visibilità. Tra i miei follower ci sono anche giornalisti di importanti testate nazionali che prendono spunto dai miei video per poi scrivere articoli sul prodotto o sull’evento a cui collaboro.”

Iuliana Ierugan, chi è

Nata in Romania, ma cresciuta in Italia, Iuliana Ierugan ha iniziato la sua carriera come modella sfilando per i più grandi stilisti italiani ed è poi diventata famosa grazie alla sua attività televisiva e cinematografica. Ha iniziato come letterina a “Passaparola”, poi ha lavorato a “Vivere Meglio”, ha recitato in “Camera Cafè”, “Casa Vianello”, “Crociera Vianello”, nel cinepanettone campione d’incassi “Natale sul Nilo” (28 milioni di euro nel 2002), nella commedia di Gerry Calà “Vita Smeralda” (trasmessa innumerevoli volte dalle reti televisive) ed ora è una delle più seguite creative nell’ambito della comunicazione digitale.

