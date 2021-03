L'anti-Covid ai lavoratori lombardi: in giunta i centri vaccinali aziendali

Decuplicare i centri vaccinali a costo zero. La delibera che potrebbe essere portata dal Welfare durante la prossima giunta regionale ha lo zampino molto pesante di Guido Guidesi, l'assessore allo Sviluppo Economico, in accordo con la vicepresidente Letizia Moratti. La delibera ha del rivoluzionario, ed è una richiesta avanzata da tempo dalle aziende lombarde: la possibilità di vaccinare i lavoratori direttamente in azienda contro il Covid. Ovviamente questo non sovverte l'ordine stabilito (operatori sanitari, over 80, forze dell'ordine eccetera), ma va a dare la possibilità alle imprese che hanno un medico disponibile di potersi accreditare presso il portale regionale, prenotare le dosi e dunque vaccinare tutti i propri collaboratori. Di fatto la delibera apre a una vaccinazione capillare al di fuori delle macchine della protezione civile, della Regione, e dell'esercito. C'è sempre il problema delle dosi. Ma intanto ci si prepara a un afflusso che potrebbe essere massiccio e concentrato, che richiederebbe una capacità di vaccinazione fuori dagli schemi.

