L'appello virale dell'alpino: "Ma dove scappate, dobbiamo combattere"

E' diventato virale il video di un alpino bergamasco che invita i lombardi restare e a combattere uniti contro il virus. Con alle spalle un asino, l'uomo sprona chi vive in Lombardia dicendo: "Lombardi, dove scappate? Abbiamo una battaglia da svolgere. Abbiamo una grande squadra a cui fare il tifo, di cui facciamo parte: la Lombardia, i nostri medici, i nostri infermieri, protezione civile, il nostro Governo. Caliamo le braghe per che cosa? Per un virus? E’ vero è un nemico invisibile. Ce la facciamo se stiamo uniti, se stiamo qui, se viviamo qui, se lavoriamo qui. Ma se ce ne andiamo, non vinceremo mai, anzi allarghiamo il conflitto. Teniamo il nemico stretto. Facciamo vedere che i lombardi sono una razza superiore. Ce la faremo se staremo uniti, se useremo il cervello. Stiamo qui la nostra terra è questa e la difendiamo costi quel che costi non si molla. Viva Bergamo, viva la Lombardia!"