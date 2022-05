La coppia di Varese star su OnlyFans: "Iniziato per gioco, poi il successo"

La coppia di Varese dal lavoro al supermercato al successo su Pornhub e OnlyFans

Hanno iniziato per gioco, poi i loro video hanno raggiunto un successo tale da diventare un lavoro. Vittoria, 24 anni, e e Matteo, 26 anni, sono una coppia di Varese che sta riscuotendo enorme successo nel mondo del porno. Da Pornhub alla piattaforma Onlyfans, dove i follower possono vedere i post di chi seguono solamente abbonandosi.

I due si sono conosciuti anni fa a scuola, poi si sono reincontrati lavorando al supermercato. "Lì - racconta Matteo a Affari Italiani Milano - è nata la relazione e una certa intimità a letto. Avevamo fatto una scommessa sull'eventuale successo di un nostro video hard su una piattaforma dedicata". Da quel momento, dopo il primo video pubblicato su PornHub, non si sono più fermati. Matteo tiene a chiarire che "la loro attività è iniziata per gioco, non per soldi".

Vittoria e Matteo, la svolta su Onlyfans

I guadagni, però, sono iniziati ad arrivare quando sono sbarcati su Onlyfans dove i fan pagano per assistere alle loro prestazioni. "Prendevamo tra i 600 e i 1500 dollari all'inizio - racconta Matteo. Poi ho capito che sui social c'era del potenziale economico. Ho studiato gli algoritmi di Telegram, Instagram e OnlyFans: ho capito come potevamo avere successo".Matteo lavorava come vice-direttore in un supermercato. Ora vive solo del ruolo di attore. "I nostri video più apprezzati sono quelli in cui io e Vittoria coinvolgiamo un'altra ragazza. Oppure ci chiedono dei video in cui io devo interpretare la parte dell'amante".

Per i due quello del porno è diventato un vero e proprio lavoro. Sui guadagni non si sbilanciano: "Non guadagniamo una cifra fissa, possiamo guadagnare fino a 1000 dollari per video o zero. Certo, da quando facevo il tirocinante, la mia situazione economica è migliorata di molto".

I numeri delle visualizzazioni dimostrano il successo

"Abbiamo quasi 4mila persone che hanno pagato l'abbonamento per seguirci su OnlyFans. Su Pornhub, che usiamo più come vetrina, abbiamo più di un milione di visite", aggiunge il 26enne.

Matteo e Vittoria non hanno nessun pudore, anzi vogliono abbattere i tabù che circolano sul porno e sul ruolo degli influencer: "Ci sono molte ragazze e ragazzi che fanno il nostro stesso lavoro su OnlyFans all'insaputa dei genitori o degli amici. Mi fanno ridere".

Video hard, un lavoro a tempo pieno

Anche i genitori di Matteo, in particolare la madre, all'inizio erano titubanti. Poi hanno accettato l'occupazione del figlio. Che si dedica a questo ruolo dal mattino alla sera "tra risposte su OnlyFans e varie chat su TikTok o Instagram. Siamo sotto un'agenzia che ci aiuta solo su Ig".

Puntano ad aumentare i numeri, Matteo e Vittoria. Per ora si godono un successo economico nato per gioco.

