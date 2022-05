Le Città visibili di Maran: le metropoli di domani. SCARICA IL PRIMO CAPITOLO

"Le città visibili" di Maran: riflessioni sulla nuova identità delle metropoli

Casa, spazio pubblico, sostenibilità, lavoro: le città stanno cambiando, in tutto il mondo. E cambiano anche i loro abitanti, le aspettative, le sfide. Milano non fa eccezione. Pierfrancesco Maran, già assessore alla Mobilità e Urbanistica ed ora con delega alla Casa affida le proprie considerazioni sulla sua esperienza sul campo alle pagine di "Le città visibili", volume di 272 pagine edito da Solferino che sarà in commercio a partire dall'1 giugno. Su Affaritaliani.it Milano in anteprima il primo capitolo del libro (SCARICA QUI)

Maran, una riflessione concreta sui luoghi del cambiamento

Spiega la presentazione del libro: "In Europa, come negli Stati Uniti, esiste una visione più o meno condivisa del modo in cui rendere le città più sostenibili, più giuste, più belle. Ed è una visione che si confronta con tante difficoltà, con le abitudini e i conservatorismi non solo della politica e dell'impresa, ma anche dei singoli cittadini: rompere gli equilibri è faticoso". Maran affronta le sfide e i nodi della trasformazione di una metropoli moderna, tra nuova identità e riscoperta delle tradizioni, all'insegna dell'innovazione nella progettazione del verde, dell'edilizia, della qualità dell'aria, del turismo e dei grandi eventi, della valorizzazione delle periferie e dell'economia della conoscenza. Una riflessione concreta di grande attualità sull'oggi e sul domani dei luoghi del cambiamento attraverso cui passa il futuro del Paese.

